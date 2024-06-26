Малышева назвала продукт, который нельзя совмещать с селедкой Малышева: сочетание селедки и масла устраняет пользу от этих продуктов

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Популярное сочетание селедки и подсолнечного масла убивает всю пользу от этих продуктов, рассказала телеведущая и врач Елена Малышева и ее коллеги в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Они объяснили, что витамины, которые содержатся в них, конкурируют друг с другом за попадание в кровоток, в результате чего организм их недополучает.

Селедка даже продается в масле, поэтому кажется, что это самое очевидное сочетание. Когда мы говорим о несовместимости, это не значит, что вы умрете. В каждом продукте есть какая-то польза, но при объединении она может пропасть, — сказала Малышева.

Селедка содержит много витамина D, который нужен лимфоцитам, чтобы успешно бороться с микробами. При его недостатке активность главных клеток иммунной системы снижается, рассказал иммунолог Андрей Продеус. В то же время подсолнечное масло богато витамином E — хорошим антиоксидантом, который защищает клетки от свободных радикалов.

Эти два витамина — жирорастворимые. Соответственно, они всасываются одним путем. Но если они оба хотят проникнуть [через стенки кишечника], они конкурируют, и не всасывается достаточное количество ни того, ни другого. Это единственная проблема. Это не опасно для здоровья, но полезные вещества мы недополучаем, — объяснил кардиолог Герман Гандельман.

Витамин E из всех растительных масел глобально содержит только подсолнечное, добавила Малышева. В 100 граммах этого продукта содержатся две суточные дозы полезного вещества. Таким образом, есть решение проблемы — селедку можно совмещать с другими видами растительных масел. В то же время существует традиционное блюдо русской кухни, которое соответствует этому условию, подчеркнула телеведущая. Речь идет о селедке под шубой — в составе этого салата используется майонез, который в свою очередь состоит из оливкового масла, заключила она.

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