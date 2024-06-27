Малышева назвала настольные игры, которые сделают мозг моложе Малышева: бильярд и настольный теннис улучшают работу мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Настольные игры улучшают и ускоряют реакцию, что защищает мозг от старческих изменений и слабоумия, рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Специалисты отметили, что хорошими вариантами для предотвращения атрофии нервных отростков являются настольный теннис и бильярд.

Настольные игры ускоряют скорость реакции. Что это такое? Работа наших нервных клеток. Если вы не занимаетесь настольными играми, нервные отростки атрофируются — короткое замыкание. Человек не может ни двигаться, ни играть, в принципе страдает от старческого слабоумия, поэтому любая настольная игра, которая улучшает реакцию, возвращает, сохраняет умственные способности, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

С возрастом нервные клетки начинают погибать, число нейронных связей снижается, отметила Малышева. Остановить этот процесс помогают игры на скорость реакции, в числе которых настольный теннис. Игра устроена таким образом, что выступает хорошей тренировкой для мозга, в процессе которой нейронные связи восстанавливаются.

С возрастом наш мозг меняется не в лучшую сторону. А когда люди занимаются играми, у них формируются межнейронные связи и мозг не угасает, сохраняется, — добавил офтальмолог Михаил Коновалов.

Игра в бильярд также полезна, сказала Малышева. В процессе человек испытывает настоящий спортивный азарт, что требует повышенной активности мозга. Игрок должен быть одновременно и тактиком, и стратегом, отметила врач.

Скорость реакции — единственное, что не дает стареть мозгу. Поэтому любые игры на скорость реакции нужны, — резюмировала Малышева.

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