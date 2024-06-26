Малышева назвала главных врагов и друзей зубов Малышева: для здоровья зубов нужно избегать сладкого и соблюдать гигиену

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Зубы участвуют в пищеварении и требуют определенного ухода, поэтому важно знать их «друзей» и «врагов», рассказала телеведущая и врач Елена Малышева и ее коллеги в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Специалисты посоветовали есть больше продуктов, богатых кальцием и фосфором, соблюдать гигиену полости рта, избегать сладкого и не курить.

Когда мы употребляем сладкую пищу, сахар начинают есть бактерии, и они же разрушают эмаль зуба, развивается кариес. Если вы употребляете сладкую пищу, сразу после этого нужно прополоскать рот или почистить зубы, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Шансов заработать кариес или лишиться зубов у курильщиков гораздо больше, продолжил врач. Кроме того, эмаль окрашивается в желтый цвет. Среди заболеваний, которые плохо отражаются на зубах — сахарный диабет, подчеркнул Гандельман. Дефицит кальция и фосфора также приводит к разрушению зубов.

Без фосфора и кальция зуб будет крошиться. Молочные продукты, твердые сыры — имеют самый высокий процент кальция, который мы можем употребить. Бразильский орех, тыквенные семечки — богаты фосфором, и мы должны обязательно их включать в рацион, чтобы эмаль была прочная, — отметил иммунолог Андрей Продеус.

Вместе с тем полезн ирригатор, который достигает степени очистки полости рта 99,9%, добавила Малышева. Устройство позволяет напрямую промывать зубы, осуществлять массаж десен, очищать межзубные промежутки струей воды. Не стоит забывать и о элементарных средствах, таких как зубная щетка. Продеус отметил, что лучший выбор — ультразвуковой вариант.

Жевательная резинка без сахара также может быть полезна, заявил Гандельман. Во время акта жевания выделяется слюна, что способствует очищению зубов, пояснил он. Однако следует помнить, что она может вытащить установленные пломбы.

Ранее врач-стоматолог Арам Давидян рассказал, что развитие кариеса происходит из-за наличия во рту ряда микробов, которые имеются у всех людей. Он добавил, что это заболевание не является заразным, но на него влияет состояние полости рта, а также соблюдение гигиенических процедур.