Малышева назвала главные ошибки при измерении давления Малышева: давление нужно мерить на голой руке и не разговаривать

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Ошибки при измерении давления приводят к искажению данных тонометра, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Она подчеркнула, что во время замеров нельзя разговаривать, а манжету необходимо надевать на голую руку.

Первая ошибка — нельзя разговаривать. Разговор повышает давление примерно на 10 миллиметров ртутного столба. Вторая ошибка — нужно иметь правильную манжету и надевать ее на голую руку, потому что, если вы надеваете на одежду, давление будет завышаться на 10–50 миллиметров. Только на голую руку, — рассказала Малышева.

Также необходимо держать руку на опоре, в противном случае давление повышается на 10 миллиметров ртутного столба, подчеркнула телеведущая. Спиной следует опираться на спинку стула, чтобы не поднять показатель АД примерно на шесть миллиметров. Перед измерениями нужно посетить уборную, так как полный мочевой пузырь добавит еще 10 миллиметров.

Скрещенные ноги дают повышение давления до восьми миллиметров ртутного столба. Ноги не должны быть на весу, ноги должны строго опираться на опору. Если ноги не опираются — плюс шесть миллиметров, — заключила врач.

Кроме того, Малышева вместе с коллегой кардиологом Германом Гандельманом порекомендовала время от времени мерить давление на ноге. В таком случае манжету следует расположить под коленом. Нормальной является ситуация, когда АД на нижней конечности немного выше, чем на руке. Обратный случай указывает на проблемы с сосудами ног, отметили специалисты.

Ранее ученые из университета Макгилла в Канаде выяснили, что передозировка корня солодки существенно повышает кровяное давление. Его влияние начинается уже через одну неделю после ежедневного приема и достигает пика примерно через 14 дней.