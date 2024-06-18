Лор-врач поставила точку в споре об удалении миндалин при тонзиллите Врач Доронина: при ангинах чаще четырех раз в год миндалины нужно удалять

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Если пациент хотя бы раз в жизни перенес паратонзиллярный абсцесс, то ему обязательно нужно удалять миндалины, заявила лор-врач Наталья Доронина в беседе с NEWS.ru. По ее словам, такие же рекомендации применимы к людям, которые болеют ангиной чаще четырех раз в год.

Хронический тонзиллит и миндалины. Пациенты, которые сталкиваются с данной проблемой, обычно задаются одним и тем же вопросом: «Удалять или сохранять?» Начинаются походы по многочисленным врачам, длительные курсы лечения. Итак, если вы хотя бы один раз в жизни перенесли паратонзиллярный абсцесс, наш вердикт — удалять! Если вы болеете ангинами четыре и более раз в год, наш вердикт — удалять! — посоветовала Доронина.

Если же на фоне хронического тонзиллита появляются проблемы с сердцем и почками, то миндалины также желательно удалить, заявила врач. По ее словам, помимо прочего, при этом заболевании могут встречаться осложнения, ударяющие по щитовидной железе и суставам.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что аденоиды могут представлять опасность для здоровья ребенка, так как они вызывают отит и кратковременную остановку дыхания ночью. По ее словам, эти симптомы являются абсолютным показанием к посещению оториноларинголога, который будет принимать решение о проведении хирургической операции.