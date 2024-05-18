«Кровь похожа на сироп»: врач назвала главные ошибки в питании Кардиолог Кореневич: сахар и быстрые углеводы увеличивают риск тромбоза

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Употребление сахара и простых углеводов провоцирует риск тромбоза, предупредила кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале. Она объяснила, что такие продукты сгущают кровь, которая становится похожа на сироп.

Кровь становится похожей на сироп, — констатировала Кореневич.

При тромбозе избегать также стоит продуктов с витамином К, добавила врач. По ее словам, зеленый чай, шпинат, свиная и говяжья печень могут усугубить состояние. Кореневич добавила, что огромный вред наносит и алкоголь.

Кардиолог также призвала избегать диет, так как они опасны для сердца. По словам врача, еда может прекрасно снимать стресс, однако люди с ожирением попадают в замкнутый круг, поэтому в этом случае работать нужно с подсознанием, добавила она.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что стресс является неотъемлемой и важной частью жизни. По ее словам, это важное состояние организма, которое поможет эффективно пережить только физическая нагрузка. Иммунолог Андрей Продеус добавил, что стресс — это состояние, данное человеку природой, чтобы он мог хорошо и качественно выживать в предоставленных условиях.