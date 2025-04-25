Косметолог поделилась необычным способом, как проверить состояние кожи Косметолог Алифанова заявила, что кожу можно проверить с помощью салфетки

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Косметолог, хирург Валерия Алифанова рассказала «Радио 1» о простом домашнем тесте, который позволит определить состояние увлажненности кожи с помощью обычной салфетки. По ее словам, если салфетка прилипла к лицу спустя два часа после умывания, кожа увлажнена.

Нужно умыться своим обычным средством, не наносить ничего в течение двух часов. Дальше взять тоненькую салфетку и приложить к лицу. Если салфетка прилипла, то, значит, лоб, нос и щеки увлажненные, все хорошо, — объяснила косметолог.

Алифанова отметила, что если же на салфетке не осталось следов, это признак обезвоженности. Для восстановления липидного баланса, кроме сывороток, необходимо использовать крем, а в сложных случаях — прибегнуть к инъекционным методикам.

Ранее ученые Оксфордского университета выяснили, что цитомегаловирус (ЦМВ), который встречается у 50−60% взрослого населения Великобритании, может улучшать результаты терапии рака кожи. При активизации этого вируса у человека отмечается снижение выраженности побочных реакций от лечения.