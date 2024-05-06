Косметолог перечислила признаки «сделанных» губ Косметолог Байрамукова: пухлые губы у дам в возрасте выдают контурную пластику

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Если у дамы в возрасте пухлые губы, скорее всего, она делала контурную пластику, рассказала Lenta.ru дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова. По ее словам, в детстве почти у всех пухлые губы, однако с возрастом они теряют объем, а кожа — эластичность.

Буквально сразу после подросткового возраста, примерно в 22–23 года, губы начинают терять объем. К 30 годам они уже оставляют желать лучшего, а к 40–45 былого объема нет и в помине, — объяснила дерматолог.

Косметолог отметила, что возрастные изменения особенно заметны у тех, у кого были очень полные губы в юности. Их поверхность покрывается сеточкой и теряется тонус. Поэтому, если у дамы 35–40 лет наполненные, без морщин, с хорошим тургором губы, она колола гиалуроновую кислоту, подчеркнула специалист.

Кроме того, если у женщин в возрасте четкий контур губ, они могут быть сделаны, добавила Байрамукова. Дело в том, что со временем контур губ становится расплывчатым.

Ранее врач-дерматокосметолог Роза Герлиани сообщила, что к преждевременному старению губ может привести привычка облизывать их, а также курение. Кроме того, морщины на губах могут появиться из-за неправильно подобранной косметики, обветривания в холодную погоду или влияния ультрафиолета летом.