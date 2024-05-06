Косметолог перечислила частые причины появления «колец Венеры» Косметолог Рябинова: морщины на шее появляются из-за неправильного ухода

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Морщины на шее или так называемые «кольца Венеры» зачастую появляются не из-за старения кожи, а из-за неправильного ухода, частого использования гаджетов и проблем с осанкой, предупредила косметолог-эстетист Наталья Рябинова. В беседе со «Страстями» специалист подчеркнула, что в каждый возрастной период уходовая косметика за зоной декольте подбирается индивидуально.

Как уточнила косметолог, частое использование смартфонов и ноутбуков провоцирует неестественный наклон головы. Задняя часть шеи находится в напряжении, а передняя — расслаблена и сморщена. Кроме того, сутулость может ухудшить кровообращение. Из-за этого происходит опущение мягких тканей, формирование второго подбородка и появление поперечных морщин на шее.

Избежать горизонтальных колец Венеры поможет работа над осанкой и гимнастика. Также важно держать смартфоны перед глазами. Не стоит забывать и про массаж шейно-воротниковой зоны, чтобы снять спазм и нагрузку с задних и передних групп мышц шеи, — заключила Рябинова.

Дерматолог Александра Филева ранее рассказала, что кремы с коллагеном не обладают чудодейственными свойствами. По ее словам, их эффективность не доказана. При этом сам коллаген действительно помогает коже сохранить прочность, упругость и гладкость.