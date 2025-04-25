Косметолог назвала риски удаления комков Биша Косметолог Баллирано заявила, что удаление комков Биша может привести к атрофии

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Удаление комков Биша ради утонченности лица может привести к негативным последствиям, таким как атрофия и образование фиброзных узлов, предупредила в беседе с 360.ru врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано. По ее словам, эффект похудения лица продержится недолго.

С течением времени в зоне под скулами происходит атрофия. Жировые мешочки поддерживают структуру лица, а после удаления пропадает база, на которой держатся ткани. Через три — пять лет образуются жесткие фиброзные узлы, — объяснила медик.

Баллирано отметила, что девушки удаляют комки Биша ради худого лица, однако со временем это приводит к необходимости заполнять зону филлерами. Операция не проводится до 25 лет, поскольку лицо продолжает формироваться. Также существуют риски воспалений из-за отростков комков в височную часть, добавила косметолог.

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