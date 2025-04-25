Косметолог назвала ошибки в уходе, которые вызывают старение кожи Косметолог Алифанова назвала ошибкой использование SPF-крема только летом

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Использование SPF-крема только в летний период — это одна из главных ошибок в уходе за кожей, которые приводят к ее преждевременному старению, заявила врач-косметолог Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1». По ее словам, также нельзя пренебрегать консультациями с профессиональным косметологом.

Это первая ошибка, потому что у нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение, — объяснила специалист.

Косметолог отметила, что на состояние кожи негативно влияют угарный газ и автомобильные выхлопы. Она подчеркнула, что правильный уход необходимо подбирать индивидуально, консультируясь с врачом-косметологом.

Ранее Валерия Алифанова рассказала о простом домашнем тесте, который позволит определить состояние увлажненности кожи с помощью обычной салфетки. По ее словам, если салфетка прилипла к лицу после двух часов после умывания, кожа увлажнена.