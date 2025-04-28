Комары «пакуют чемоданы» — народный рецепт от насекомых! Идеально для дачи

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С приходом тепла активизируются комары — особенно на даче. Покупные средства не всегда помогают, а запах от них неприятный. Но есть проверенный домашний способ, который легко приготовить за пару минут.

Что понадобится:

вода — 100 мл;

спирт или водка — 100 мл;

эфирное масло лаванды, эвкалипта или гвоздики — 10 капель;

распылитель.

Как использовать:

Смешайте все ингредиенты в пустом флаконе с пульверизатором и хорошо встряхните. Готовое средство можно распылять в комнате, на одежду или кожу — оно эффективно отпугивает комаров и приятно пахнет.

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