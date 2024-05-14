Кардиологи перечислили самые полезные для сердца фрукты Parade: кардиологи назвали яблоки, груши и вишню самыми полезными для сердца

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Доктор Дипак Вивек в беседе с изданием Parade отметил, что в яблоках содержится много антиоксидантов, витаминов группы С и калия. По его словам, они обладают низким гликемическим индексом и могут минимизировать риск развития диабета второго типа. Доктор Дженнифер Миерес добавила, что груши и вишни снижают давление и уровень холестерина в крови, благодаря чему сокращаются риски развития сердечных заболеваний.

Диета является одним из самых изменчивых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала доктор Джой Гельбман. По оценкам экспертов, 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с помощью изменения пищевых привычек и образа жизни. Гельбман подчеркнула, что все фрукты полезны для сердца. В них содержится большое количество витаминов и минералов. Поскольку разные фрукты имеют разный состав питательных веществ, нужно разнообразить их употребление.

Дипак Вивек уточнил, что все фрукты содержат антиоксиданты, которые особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. По его словам, он сам постоянно ест яблоки, чтобы получить энергию для спортивных занятий и предотвратить мышечные спазмы.

Фрукты богаты витаминами и антиоксидантами, которые оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Например, снижают высокое кровяное давление и уменьшают риск атеросклероза или уплотнения артерий, — объяснил специалист.

Американские врачи рекомендуют ежедневно съедать не менее четырех порций фруктов. Самое главное — есть те фрукты, которые нравятся больше всего, резюмирует издание.

Любителям фастфуда не стоит покупать пережаренные блюда, призвала ранее руководитель группы биологических исследований ФИАН Светлана Димитриева. Так, например, темный цвет картошки фри говорит о том, что она жарилась с нарушением санитарных норм. Нельзя покупать продукт более темного цвета, нужно брать только золотистого, желтого, равномерного окраса картошку фри.