Кардиолог указал на причины появления проблем со зрением Кардиолог Соколов: ухудшение зрения может быть симптомом гипертонии

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Жалобы пациента на нарушения зрения, головные боли и головокружения могут свидетельствовать об артериальной гипертензии, заявил в беседе с РИАМО кардиолог Денис Соколов. По словам врача, при таких симптомах стоит принять лекарства и вызвать машину скорой помощи.

Для правильного измерения артериального давления рекомендуется обеспечить спокойную обстановку и принять правильную позу. Рекомендуется измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. В случае возникновения признаков гипертонического криза следует принять лекарственный препарат, понижающий давление, и вызвать скорую помощь, — уточнил кардиолог.

Соколов обратил внимание, что чаще всего с такими проблемами сталкиваются курящие и употребляющие алкоголь люди, а также те, кто находятся в зоне риска повышенного артериального давления. Профилактикой такой проблемы станет здоровый образ жизни, физическая активность, ограничение в приме поваренной соли, отказ от вредных привычек, а также консультации у кардиолога.

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин ранее отметил, что стресс может стать причиной для образования микроинфарктов. По его мнению, такое состояние организма нарушает кровообращение в стенках миокарда, что может привести к фиброзу сердца.