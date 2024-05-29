Кардиолог раскрыла, как отличить инфаркт миокарда от межреберной невралгии Кардиолог Перфильева: боль при межреберной невралгии носит точечный характер

Отличить инфаркт миокарда от межреберной невралгии можно по характеру боли, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-кардиолог Ольга Перфильева. По ее словам, боль при невралгии носит точечный характер и может усиливаться при любом движении, вдохе и кашле.

Боль точечного характера: пациент способен пальцем найти и указать особенно больное место. По времени носит «минутный» характер. Может прекратиться или ослабнуть при замирании пациента, задержке дыхания. Не проходит после приема нитроглицерина, — объяснила медик.

Врач отметила, что сердечная боль не имеет точной локализации и может отдавать в нижнюю челюсть, шею и область между лопаток. Также эта боль нестерпимая, жгучая и длится не меньше 15 минут. Инфаркт миокарда может вызвать головокружение, рвоту, одышку и холодный пот.

В отличие от межреберной невралгии при развитии инфаркта миокарда счет идет на минуты, добавила кардиолог. Поэтому при любой боли в груди нужно вызывать скорую помощь, заключила Перфильева.

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