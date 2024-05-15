Кардиолог раскрыл влияние стресса на сердце Кардиолог Кондрахин: стресс может спровоцировать микроинфаркты

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Стресс может спровоцировать образование микроинфарктов, рассказал «Вечерней Москве» врач — терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, стресс нарушает кровообращение в стенках миокарда, из-за чего может появиться фиброз сердца.

Врач отметил, что фиброз может появиться в любом возрасте, если человек испытывает сильное потрясение или горе. Важно понимать, что они не так заметны, как инфаркт, поэтому человек может и не догадываться о существовании такой проблемы. При большом количестве рубцы на сердце могут соединиться и привести к инфаркту.

Стресс может привести к развитию очень серьезного заболевания — гипертонической болезни. Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжелой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровяного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. Это может стать причиной инфаркта и инсульта, — объяснил медик.

Слишком сильная радость также может негативно повлиять на здоровье, добавил Кондрахин. Это связано с тем, что такая чрезмерная эмоция является ненормальным физиологическим состоянием, на которое организм тратит очень много сил, заключил кардиолог.

Ранее стало известно, что лимон, лук и чеснок могут сделать прием пищи более полезным для сердечно-сосудистой системы. Уточняется, что в составе этих продуктов присутствуют витамины B и С, селен, фосфор и другие полезные вещества.