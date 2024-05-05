Кардиолог раскрыл, о чем говорит одышка в состоянии покоя Кардиолог Соколов: одышка в покое и кашель могут указывать на гипертензию

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Ощущение нехватки воздуха сразу после начала физических нагрузок и в состоянии покоя может говорить о развитии легочной гипертензии, сообщил врач-кардиолог Денис Соколов, передают «Известия». Тревожными симптомами также являются постоянный кашель и обмороки.

Выделяют следующие симптомы заболевания: одышка, возникающая сначала только при повышении физической нагрузке, а затем и в состоянии покоя; постоянное чувство усталости; навязчивый кашель; частые головокружения и обмороки, — пояснил он.

По словам специалиста, проблема заключается в том, что это заболевание тяжело выявить, процесс лечения также затруднителен. При этом, если вовремя не принять нужные меры, оно может привести к гораздо более серьезным осложнениям, без лечения срок жизни пациента не превышает 2,5 года. Кроме того, легочная гипертензия в запущенных случаях провоцирует развитие сердечной недостаточности, тромбозу и отеку легких. В заключение врач призвал не заниматься самолечением при выявлении признаков болезни, а сразу обращаться к медикам.

Ранее терапевт Сара Джарвис предупредила, что ощущение нехватки воздуха при дыхании может свидетельствовать не только о хронических болезнях легких вроде астмы, но также о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Причиной самого явления являются сигналы мозга, который обнаруживает низкий уровень кислорода.