Кардиолог объяснила, как предотвратить развитие аритмии Кардиолог Ильясова: аритмию часто выявляют при проведении диспансеризации

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Аритмию у пациентов часто выявляют при проведении диспансеризации, поскольку многие не ощущают ее симптомов, заявила в беседе с «МК в Мурманске» врач-кардиолог ММЦ имени Пирогова Ольга Ильясова. Помимо этого, необходимо пройти ЭКГ, а также анализы крови и другие исследования, чтобы назначить правильный курс лечения.

Лечение многих аритмий начинается с медикаментозной терапии, иногда это требует смены разных групп препаратов. Если она не помогает, то пациент и врач обсуждают хирургические методы лечения, — уточнила Ильясова.

Кардиолог обратила внимание на то, что нарушения в работе сердца могут появиться из-за перенесенных инфарктов, пороков развития внутреннего органа, а также из-за стрессов, интенсивных занятий спортом, злоупотребления алкоголем. Ильясова призвала не заниматься самолечением и не принимать препараты по советам знакомых или найденных в интернете.

Врач-кардиолог Сергей Васильев ранее заметил, что боль в нижней челюсти, обморок или аритмия могут предупреждать пациента о начале инфаркта миокарда. Он добавил, что эта болезнь часто проявляется в виде жгучей боли за грудиной в течение длительного времени.