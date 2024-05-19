Кардиолог назвала самые частые ошибки при измерении давления Кардиолог Блинова: пациенты часто выбирают неправильный размер манжеты тонометра

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Пациенты при измерении давления часто неправильно выбирают размер манжеты тонометра, используют неподходящий аппарат и принимают произвольное положение перед процедурой, сообщила «Газете.Ru» кардиолог Наталия Блинова. По ее словам, эти три ошибки встречаются чаще всего.

Во-первых, одна из самых частых ошибок — это неправильный подбор размера манжеты тонометра. В комплект большинства приборов входит лишь стандартная манжета, однако она может подойти не всем, — сказала врач.

В этом случае, уточнила кардиолог, пациенты могут получить неправильные значения: при слишком узкой манжете они будут завышены, а при слишком широкой — занижены. Кроме того, медик отметила, что некоторые используют тонометр на запястье, но такой способ дает неточные результаты. Третьей ошибкой специалист назвала несоблюдение инструкции по положению. По ее словам, важно правильно сесть, чтобы рука имела опору, а манжету при этом следует закрепить на уровне сердца.

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