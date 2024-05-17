Кардиолог назвала распространенные ошибки при измерении давления Кардиолог Блинова: при измерении давления часто неправильно держат руку

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Пациенты при измерении давления часто неверно используют медицинский аппарат, заявила в беседе с «Газетой.Ru» кардиолог Наталия Блинова. По ее словам, одной из самых распространенных ошибок является неправильное положение тела.

Важно занимать правильное положение при измерении: сидя, манжета должна быть примерно на уровне сердца, рука должна иметь опору, — уточнила Блинова.

Блинова также посоветовала использовать автоматические тонометры вместо механических, так как они сложны в самостоятельном применении. Еще одним неправильным способом измерения является снятие показателей с запястья, которое не дает точных результатов. Вместо этого стоит применять плечевой манжет. Врач подчеркнула, что ошибки в измерении могут привести к неправильному назначению препаратов от гипертонии или постановке неверного диагноза.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее отметил, что употребление алкоголя и курение оказывают большую нагрузку на сердце, а также усугубляют гипертонию. Пациенты с этой болезнью вероятнее других сталкиваются с инсультом или инфарктом.