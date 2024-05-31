Как выбрать удобный стол для детей: разбираемся в нюансах

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Высота ученического стола

Родителям придется купить рабочий стол для ребенка даже до того, как он пойдет в школу. В старших группах детсада детей усаживают за парты, чтобы подготовить их к учебе. Начало лета — самое время, чтобы приступить к формированию новой для малыша привычки. Кроме того, в связи с окончанием учебного года стоимость товаров для школьников на рынке снижается. Однако для того чтобы у ребенка сформировалась правильная осанка, размеры школьной парты и стула должны соответствовать его росту и быть удобными. Расскажем, как правильно подобрать стол ребенку, какому цвету и формату лучше отдать предпочтение.

Как подобрать стол ребенку: цветовая гамма

Ученические столы для школьника и дошкольника не должны выглядеть одинаково. Если для малышей чаще используют яркие, сочные оттенки, то для ученика лучше выбирать спокойные тона из натуральной палитры. Но подбор цвета — вещь очень индивидуальная, всегда нужно ориентироваться на предпочтения самого ребенка.

Кроме того, различные оттенки могут по-разному влиять на детей. К примеру, ярко-красный вызывает излишнюю возбудимость и быстро утомляет. А бледно-зеленый или голубой, напротив, способствуют усидчивости. Если в детской комнате не хватает естественного освещения, то можно выбрать стол для детей желтого цвета — он будет имитировать солнечный свет.

Если вы рассчитываете, что школьная парта будет служить ребенку не один год, то лучше выбирать естественные цвета, которые подходят под интерьер комнаты. В этом возрасте вкусы детей могут часто меняться. Если ребенку в первом классе еще нравятся мультяшные герои и яркие оттенки, то в пятом он станет взрослее и серьезнее.

Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/Global Look Press Школьная парта

Высота ученического стола: упор на удобство

Школьную парту нужно выбирать в строгом соответствии с ростом ребенка. Если ему будет неудобно сидеть за столом, это может повлиять не только на формирование осанки, но и на успеваемость. Если покупать парту сразу «на вырост», то нужно будет ежегодно менять стул или выбирать модель с лифтом, чтобы менять высоту.

Ученический стол оптимальной высоты должен находиться на четыре — шесть сантиметров ниже солнечного сплетения. Расстояние между коленями и столешницей может составлять 18–20 сантиметров, при этом ноги образуют прямой угол. Если ступни ребенка не достают до пола, нужно приобрести небольшую подставку. Еще один нюанс правильной посадки — локти свободно лежат на столе, плечи при этом находятся в естественном положении.

Стандартная высота — 75 сантиметров, но это явно много для школьника обычного роста. Рабочий стол для ребенка можно купить под заказ по следующей схеме:

На рост 110–115 см — высотой 45–46 см.

На рост 115–130 см — высотой 50–52 см.

На рост 130–145 см — высотой 56–58 см.

На рост 145–160 см — высотой 61–63 см.

На рост 160–175 см — высотой 70–75 см.

На рост выше 175 см — высотой 75 см и выше.

Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press Стол для ребенка

Школьная парта: каким может быть стол ученика

При выборе ученического стола нужно обращать внимание не только на цвет, но и на материал, из которого он изготовлен. На данный момент на рынке представлены следующие материалы:

ЛДСП — недорогие столы из клееной стружки. Мебель вряд ли прослужит все годы обучения, так как не слишком прочная. Такие парты могут быть ярких оттенков и любых конфигураций.

МДФ — тоже клееный материал, но обладающий большей прочностью и влагостойкостью, чем предыдущий. Столешницы из МДФ более долговечны, меньше деформируются и обладают высокой плотностью.

Массив дерева — самый дорогой вариант материала, который пригодится и после школы. Но первоклассник может легко испортить поверхность, пролив на нее воду или клей. В первые годы школы стоит использовать специальную накладку на столешницу.

Пластик — самый дешевый вариант, который подойдет разве что на первое время. Такая мебель не слишком удобна, так как гнется, деформируется и легко царапается.

Существует несколько видов школьных столов, которые выпускают под определенные задачи.

Парта-трансформер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать ученический стол

Регулируемый ученический стол можно настроить под рост ребенка. В дорогих моделях меняется не только высота стола, но и наклон столешницы.

Парта-тандем

Рабочий стол для двоих детей. Он может быть линейным или угловым, подходить как для одногодок, так и для разновозрастных школьников.

Стол с надстройкой

Рабочее место с полками для книг и тетрадей. Высоту можно выбрать любую, в зависимости от количества учебников.

Стол-кровать

Решение, подходящее для небольшой детской. Кровать-чердак размещается над рабочим местом. Конструкция может включать выдвижные ящики, полки и даже шкаф для одежды.

Простой письменный стол

Незамысловатая конструкция, состоящая из столешницы и ножек. Поверхность может быть как угловой, так и обычной. Такая мебель подходит для маленьких квартир с недостатком свободного пространства.

Стол компьютерный

Чаще всего более широкий, чем обычный рабочий. Как правило, под столешницей есть выдвижная полка для клавиатуры.

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