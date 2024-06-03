Как подобрать купальник по фигуре: советы для сногсшибательного образа

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Выбор идеального купальника начинается с определения типа фигуры. При выборе этого предмета гардероба нужно отдавать предпочтение той модели, которая подойдет именно вашей фигуре.

Всего существует пять типов фигур: «груша», «яблоко», атлетический тип, «прямоугольник» и «песочные часы». При этом тип фигуры не зависит от веса.

Для фигуры «груша» характерны более узкие по отношению к бедрам плечи, а также небольшая грудь. Для такого строения подойдет купальник, состоящий из топа с яркими принтами. Лучше выбирать модели с чашками, рукавами или декором, чтобы визуально увеличить верх. А вот плавки лучше надевать однотонные или темные.

Фигура «яблоко» отличается широкой грудью или спиной, бюстом большого размера, выдающимся животом и узкими бедрами. Для такого типа лучше делать акцент на бедрах и брать низ с принтами и завязками по бокам, а глубокое декольте визуально уменьшит верх.

Атлетический тип фигуры имеет широкие, четко выраженные плечи, грудь от маленькой до средней, подтянутый торс и узкие бедра с неярко выраженными ягодицами. Для такой фигуры подойдут простые темные топы с ярким низом. Это позволит переключить внимание с плеч на бедра. Лучше всего подойдут топы-халтер и лифы с широкими бретелями.

Тип фигуры «прямоугольник» означает тонкие изящные плечи, бедра такой же ширины, как и плечи, небольшие ягодицы и среднюю грудь. Талия при этом не очень выражена. Для такого типа подойдет любой купальник. Однако, чтобы визуально увеличить линию бедер и объем груди, можно выбирать топы с треугольными чашками и низ на завязках по бокам. Также сформируют талию слитные купальники с разрезами по бокам.

Для фигуры «песочные часы» характерны узкая талия, бедра и плечи примерно одной ширины, а также грудь от средней до большой. С такой фигурой можно носить комплекты с одинаковым дизайном. На «песочных часах» будет хорошо сидеть любой купальник, главное — не надевать верх и низ от разных комплектов.

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