Из полиса ОМС пропали два зарубежных препарата для лечения рака «Известия»: Россия перестала закупать два зарубежных лекарства от рака груди

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Россия прекратила закупки двух противоопухолевых препаратов в рамках лечения, оплачиваемого Фондом обязательного медицинского страхования, сообщает газета «Известия». Речь идет о препаратах «Абраксан» (США) и «Пикрэй» (Швейцария), которые применяются для лечения рака молочной железы, первый еще и выписывают при онкологии поджелудочной железы, а второй считается единственным препаратом при гормонозависимом раке груди. Как подчеркивает издание, аналогов им нет.

По сути, наш арсенал пустеет на одну линию лечения при PIK3CA-мутированном раке молочной железы. И лечение значительно обедняется, если говорить о раке поджелудочной железы, — заявил замгендиректора по научной работе Федеральной сети экспертной онкологии «Евроонко» Денис Романов.

В Межрегиональном общественном движении «Движение против рака» подтвердили, что уже начали получать жалобы на нехватку «Пикрэя» и «Абраксана». Люди жалуются, что в регионах эти препараты перестали назначать и приходится менять схему лечения. Тем временем во Всероссийском союзе пациентов ситуацию с исчезновением лекарств объяснили именно тем, что их нет в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее врач-онколог Андрей Пылев заявил, что избыточный вес, вредные привычки и повышенный уровень эстрогена увеличивают риск развития рака груди. При этом он уточнил, что самым важным фактором риска злокачественной опухоли молочной железы является наследственность.