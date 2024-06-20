Названы симптомы инсульта, которые нельзя ни с чем спутать Терапевт Видяскин: одним из главных симптомов инсульта является асимметрия лица

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Главными симптомами инсульта являются асимметрия лица, потеря зрения, проблемы с речью, пониманием и произношением слов, а также головокружение, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что к признакам «удара» также относят внезапную слабость и онемение в одной половине тела — в руке или ноге.

Внезапная слабость или онемение руки или ноги с одной стороны тела. Асимметрия лица, когда углы губ с одной стороны рта опущены, а верхнее веко на пораженной стороне не двигается. Трудности в речи, временная слепота и двоение в глазах. Кружится голова, проблемы с координацией. Внезапный приступ сильной головной боли, — подчеркнул Видяскин.

По его словам, при подобных изменениях в состоянии человеку срочно требуется медицинская помощь. Медик добавил, что в случае инсульта счет идет на секунды.

При появлении первых симптомов инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь. От этого во многом зависит, вернется ли пациент к нормальной жизни или нет. Счет идет на секунды, — подытожил Видяскин.

Кардиолог Ольга Перфильева ранее отметила, что инфаркт миокарда можно отличить от межреберной невралгии по характеру ощущаемых болевых ощущений. По ее словам, при втором заболевании боль носит точечный характер и может усиливаться при движении.