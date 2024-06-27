Инфекционист рассказал о перспективах нового препарата от ботулизма Врач Чуланов: препарат от ботулизма откроет новые возможности для лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новый препарат для терапии ботулизма создан на основе моноклональных антител, рассказал в беседе с «360» главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов. По его словам, разработка таких препаратов — перспективное направление фармацевтики.

Разработка препаратов на основе моноклональных антител — одно из очень перспективных и быстроразвивающихся направлений сегодняшней фармацевтической отрасли во всем мире, — объяснил врач.

Инфекционист отметил, что разработка таких лекарств является шагом к большим возможностям. В составе препарата содержатся моноклональные антитела, которые нейтрализуют ботулонический токсин типа А, заключил Чуланов.

Ранее главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил, что новую противоботулиническую сыворотку, наоборот, нельзя считать революционным препаратом в лечении болезни. По его словам, от нее ждут уменьшения побочных эффектов, зафиксированных прежде.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что Минздрав выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. На доклиническом этапе препарат показал положительные результаты в исследованиях безопасности, токсичности и эффективности на моделях.