Названы продукты, через которые можно подхватить мальтийскую лихорадку Инфекционист Викулов: мальтийскую лихорадку можно подхватить через мясо и молоко

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Мальтийскую лихорадку можно подхватить от больных животных, рассказал «Радио 1» врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов. По его словам, заразиться этой инфекцией можно через необработанное молоко или мясо животных.

Мальтийская лихорадка — это бактериальная инфекция — бруцеллез. Она описана на Мальте еще в 19 веке. Это зоонозная инфекция — передается от больных животных и домашних, и диких. Фермерские хозяйства — распространенные источники, — объяснил медик.

Инфекционист отметил, что возбудителями такой инфекции могут быть термически не обработанное молоко или неправильно приготовленное мясо, в котором бактерии могут сохраняться в течение трех месяцев.

Лихорадка может напоминать ревматическое заболевание, добавил врач. Часто инфекция поражает суставы, сердце и в тяжелых случаях головной и спинной мозг, что может стать причиной паралича. Кроме того, из-за инфекции вероятна потеря двигательной функции и памяти, подытожил Викулов.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что бруцеллез, известный также как мальтийская лихорадка, является достаточно опасной инфекцией. Он объяснил, что заболевание часто переходит в хроническую форму и в 3–4% может вызвать смерть пациента.