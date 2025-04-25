Инфекционист рассказала, когда в России спадет волна гриппа Инфекционист Мескина заявила, что пик заболеваемости гриппом завершится в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волна заболеваемости гриппом, как правило, окончательно завершается в мае, заявила «Вечерней Москве» инфекционист Елена Мескина. Период «затишья» ОРВИ длится плоть до октября, уточнила врач.

В апреле число зараженных снижается, но тем не менее единичные случаи могут регистрироваться. Здесь многое зависит от исходного уровня иммунитета людей: если у подавляющего большинства он ослаблен, количество заболевших будет расти, — предупредила Мескина.

Она отметила, что отдельные случаи заражения гриппом (типы A и B) возможны в любое время года, однако эпидемический сезон традиционно стартует осенью. Пик распространения вируса обычно приходится на ноябрь-декабрь, напомнила врач.

Ранее в Санкт-Петербурге десятилетняя девочка скончалась от последствий агрессивного гриппа типа А в Петербурге. По предварительным данным, школьница билась в лихорадке, мучилась от жара и периодически переставала дышать.