Инфекционист раскрыл, какие опасности таит пляжный песок Инфекционист Лебедев: в песке могут находиться патогенные грибы и глисты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пляжи около водоемов могут быть местом обитания различных патогенных грибов, вызывающих поражение кожи, а также глистов и различных бактерий, заявил в беседе с KP.RU инфекционист Михаил Лебедев. По его словам, песок в таких местах не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими средствами.

На глубине 5–6 см беспрепятственно обитают и размножаются различные микроорганизмы. Попав в микротрещины и ранки на коже, возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп, — уточнил Лебедев.

Он добавил, что если песок имеет сухую структуру и высокую температуру, то есть меньшая опасность заражения. Инфекционист также напомнил, что водную лихорадку, туляремию, сибирскую язву, вирусный гепатит А и ряд других болезней можно подхватить в жарких и развивающихся странах.

Онколог Борис Каспаров ранее заметил, что домашние любимцы могут быть переносчиками паразитов, чье влияние на организм можно сравнить с раковыми опухолями. Он добавил, что такое заболевание можно обнаружить при помощи УЗИ, КТ, МРТ, а также анализа на определение антител в крови.