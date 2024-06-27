Инфекционист оценил эффективность новой сыворотки от ботулизма Врач Никифоров: от противоботулинической сыворотки ждут сокращения «побочек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новую противоботулиническую сыворотку нельзя считать революционным препаратом в лечении болезни, заявил в беседе с НСН главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. По его словам, от нее ждут уменьшения побочных эффектов, зафиксированных прежде.

Никакой революции не произошло. Это не новый метод лечения ботулизма. Никакого эффекта сверх того, что мы имеем сейчас, от этого метода ждать не приходится. Сегодня мы прекрасно вооружены нашей противоботулинической сывороткой. Она активная, прекрасно работает, но у нее есть единственный минус: она чужеродная, лошадиная, — уточнил Никифоров.

Он также обратил внимание на то, что во времена СССР проводилась разработка методики по применению донорского человеческого иммуноглобулина. Но после распада страны эта техника не получила должного развития.

По его словам, первые клинические испытания покажут степень готовности новой сыворотки.

Воспринимать моноклоны как панацею нельзя, хотя в перспективе будет лучше все же перейти к ним. Испытывать их надо, идти вперед надо, но ждать, что этим мы победим ботулизм, повторюсь, не стоит, — заключил Никифоров.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что его ведомство выдало разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. Согласно первоначальным проверкам, лекарство показало хорошие результаты. Министр добавил, что препарат создан на основе моноклональных антител.

Заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра имени Н. Ф. Гамалеи Дмитрий Щебляков объявлял, что клиническое исследование нового препарата против заболевания, которое некоторое время назад охватил несколько регионов страны, может завершиться в 2025 году. Он добавил, что основное действие сыворотки будет направлено на экстренную профилактику и терапию ботулизма.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прежде также отмечал, что в больницах страны находятся 148 взрослых пациентов, которым диагностировали ботулизм. При этом 232 человек уже выписаны из различных медицинских учреждений.