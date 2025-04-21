Инфекционист назвала критический период после укуса клеща Инфекционист Сережина рассказала о важности первых трех суток после укуса клеща

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Очень важно не упустить время после укуса клеща, особенно если речь идет о клещевом энцефалите, рассказала в беседе с РИАМО врач-инфекционист Вера Сережина. По ее словам, своевременные меры могут спасти жизнь, поэтому критическими считаются первые три дня после укуса.

Даже если клещ не присосался, его следует отнести на анализ, объяснила медик. При укусе в первые трое суток нужно ввести иммуноглобулин при подозрении на клещевой энцефалит. После этого проводится диагностика на антитела к вирусу энцефалита и боррелиям. При боррелиозе — антибиотикотерапия, при появлении симптомов (например, эритемы) следует немедленно обратиться к врачу.

Оба типа антител необходимы: если первый анализ окажется отрицательным, повтор через две недели поможет выявить сформированный иммунный ответ и подтвердить факт инфицирования. Само исследование клеща недостаточно — нужно сочетать как минимум два метода диагностики: анализ клеща и серологию человека, — отметила Сережина.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что клещи могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей, так как они являются переносчиками клещевого энцефалита — заболевания, поражающего центральную нервную систему. По ее словам, сезон активности этих кровососущих насекомых длится с апреля по сентябрь, и в этот период особенно важно соблюдать меры предосторожности.