Иммунолог рассказал о возможной эпидемии обезьяньей оспы Врач Крючков: оспа обезьян потенциально может широко распространяться

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Обезьянья оспа потенциально имеет высокий уровень распространения, рассказал в беседе с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. По его словам, увеличение заразности — это вопрос времени.

Если коронавирус дошел почти до максимума своей заразности и не может шагнуть дальше, то здесь потенциал высок. Чем больше человек болеют, чем меньше мы это контролируем, тем вероятнее новый скачок. Это дело времени, — объяснил медик.

Раньше вирусом заражались только животные, потом он стал распространяться и на людей, но случаев передачи вируса от человека к человеку не было, отметил врач. Сейчас такие случаи фиксируются, кроме того, оспа стала глобальной болезнью.

Инфекция сейчас очень плохо контролируется, поэтому не исключено возникновение новой, более заразной ветви, добавил иммунолог.

Ранее профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что России не грозит всплеск заболеваемости оспой обезьян, так как данное заболевание отличается крайне низкой контагиозностью. По его словам, оспа обезьян передается преимущественно половым путем. Кроме того, это заболевание не представляет серьезной опасности из-за низкого уровня летальности.