Иммунолог раскрыл, как снизить риск заражения респираторными инфекциями Иммунолог Продеус: снизить риск респираторных инфекций поможет частое мытье рук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить риск заражения респираторными инфекциями, нужно мыть руки шесть-восемь раз в день, рассказал в беседе с НСН врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, нельзя забывать о мерах предосторожности.

Врач отметил, что сейчас нужно подумать не только о себе, но и об окружающих. Всегда есть люди, которые будут тяжело переносить любые респираторные инфекции, в том числе, коронавирус.

Не забывайте о мерах предосторожности. И это не только маски! Если вы будете шесть-восемь раз в день мыть руки, вы снизите риски респираторных инфекций в несколько раз, — объяснил иммунолог.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что симптоматика нового штамма коронавируса FLiRT отличается так называемой новой потерей вкуса. Также к его симптомам относятся лихорадка, усталость и боли в мышцах. Эксперт напомнил, что для профилактики заболевания нужно соблюдать все те же меры, что и для предыдущих вариантов: мытье рук и нахождение дома при температуре.

До этого иммунолог Николай Крючков заявил, что новый вариант коронавируса группы FLiRT при распространении может привести к всплеску заболеваемости по всему миру. По его мнению, сначала болезнь может проявить себя в США и Европе.