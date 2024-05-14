Иммунолог оценил риск заражения крысиным гепатитом Е Иммунолог Крючков: крысиным гепатитом Е можно заразиться только от грызунов

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Крысиным гепатитом Е можно заразиться только от грызунов, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» иммунолог Николай Крючков. По его словам, попасть в организм человека эта инфекция может через продукты жизнедеятельности крыс.

Крысиный же гепатит передается только через грызунов. Попасть в организм он может с продуктами жизнедеятельности крыс: они оставляют помет, и, если эти выделения контактируют с пищевыми продуктами, человек может заразиться, — объяснил эксперт.

Иммунолог отметил, что крысиный гепатит Е считается относительно новой инфекцией у животных и, тем более, у людей. По сравнению с человеческим гепатитом Е количество случаев заражения крысиным гепатитом намного ниже, но все равно есть.

У молодых людей инфекция может протекать бессимптомно, добавил Крючков. Однако у людей в возрасте крысиный гепатит может сопровождаться высокой температурой, расстройством желудка и желтым цветом кожи, заключил специалист.

Ранее в Испании зафиксировали распространение вируса крысиного гепатита Е, стало известно о нескольких десятках случаев заражения. Уточняется, что в основном болезнь поразила людей, у которых ослаблен иммунитет или имеются хронические проблемы с ним.