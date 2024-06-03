Иммунолог дала советы по профилактике аллергии в период цветения тополя Иммунолог Шевчук: в период обострения аллергии нужно принимать лекарства

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Людям, страдающим поллинозом, а также бронхиальной астмой, во время цветения тополя и обострения аллергии стоит реже выходить из дома и носить маску, заявила в беседе с интернет-изданием Regions аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук. Она также призвала принимать назначенные врачом лекарства и чаще проводить уборку в жилом помещении.

Если выходов на улицу не избежать, то стоит надеть простую медицинскую маску, которая поможет защитить слизистые, а при возвращении домой следует принять душ и отправить одежду в стирку, — перечислила Шевчук.

Иммунолог напомнила, что тополиный пух не считается аллергеном, однако на него часто оседает пыльца других растений. Она также предложила пациентам соблюдать определенную диету в сложный для себя период.

При аллергии на пыльцу деревьев следует отказаться от орехов и фруктов с косточками, при реакции на луговые травы — исключить свежую выпечку и все дрожжевые продукты, в случае повышенной чувствительности при контакте с сорными травами из рациона следует убрать бахчевые, — пояснила врач.

Специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» ранее предложили на время исключить из меню яблоки при наличии аллергии на березу. При реакции на полынь стоит отказаться от семечек, халвы и цитрусовых фруктов.