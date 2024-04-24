ИИ научили определять три самых опасных вида рака по засохшей капле крови The Sun: в Китае научились выявлять рак кишечника при помощи ИИ

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Ученые из шанхайского Университета Цзяотун разработали тест на базе искусственного интеллекта, способный выявлять рак кишечника, желудка и поджелудочной железы всего за несколько минут, пишет The Sun. В публикации подчеркивается, что эти наиболее смертоносные разновидности онкологии ИИ может обнаружить даже в капле засохшей крови.

Инструмент использует искусственный интеллект для анализа биомаркеров в крови и был протестирован в предварительных экспериментах по проверке концепции. По словам исследователей, он выявлял рак у пациентов в диапазоне от 82% до 100% случаев, — сказано в публикации.

Ученые пришли к выводу, что активное применение нового метода диагностики позволит сократить долю необнаруженных случаев рака кишечника с 84% до 29%. Доля недиагностированного рака желудка может сократиться с 78% до 57%, а поджелудочной железы — с 35% до 9%.

Доктор Чаоюань Куанг из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обратил внимание на то, что новая методика выигрывает именно за счет отсутствия необходимости брать свежую кровь для анализа. Использование высушенной крови значительно снижает расходы на оборудование для хранения и транспортировки образцов.

Ранее сообщалось, что употребление пива, вина или спелых фруктов снижает риск развития рака. Хотя злоупотребление алкоголем вредит здоровью, содержащийся в некоторых напитках диацетил действует по аналогии с лекарственными препаратами, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Вещество содержится в ферментируемых пищевых продуктах и является одним из самых популярных ароматизаторов в мире.