Хирург рассказал о побочных эффектах больших имплантов для женской груди Хирург Алексанян: большая грудь с имплантом преждевременно опустится

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При установке слишком больших имплантов в область молочной железы существует вероятность того, что грудь преждевременно опустится и станет непривлекательной, заявил в беседе с «Мослентой» доктор медицинских наук, профессор, эксперт по риносептопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян. Он отметил, что сейчас наблюдается тенденция к выбору более натуральных размеров имплантов, однако все еще есть женщины, которые предпочли бы большой размер груди.

При установке импланта важно учесть размер грудной клетки, кармана, в который будет помещен имплант, размер собственной груди, обхват под грудью и много других нюансов, — отметил врач.

Он добавил, что если имплант окажется больше, чем может вместить молочная железа, то пациентка может испытывать дискомфорт, болезненность и неудобство, которые могут привести к повторной операции. Любая последующая маммопластика увеличивает риск осложнений, включая фиброзы, смещения импланта, атрофию тканей молочной железы и так далее.

Ранее заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Люберецкой больницы онколог Фархад Шамилов рассказал, что женщины, которые перенесли операцию по удалению молочной железы, могут ее реконструировать. По словам врача, после мастэктомии создается дефицит кожи и решить эту проблему можно с помощью протезов, которые включают в себя импланты и эспандеры.