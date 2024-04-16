Хирург раскрыл, в каком случае грозит обострение варикоза Хирург Усков: обострение варикоза может быть вызвано резкой сменой климата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обострение варикоза может быть вызвано резкой сменой климата, предупредил сосудистый хирург Илья Усков. В разговоре с «МК в Мурманске» специалист подчеркнул, что в первую очередь речь идет о тех, кто уже страдает от данного заболевания. По его словам, столкнуться с варикозом можно, если отправиться в тропические страны.

Например, если человек постоянно проживает на севере и за несколько часов переместился в тропические страны, — уточнил врач.

Высокие температуры заставляют вены расширяться. Это может привести к возникновению тромбоза. Сам по себе климат не может повлиять на образование варикоза, но уже имеющиеся воспалительные реакции могут усилиться, пояснил Усков. Заболевание на ранних стадиях можно определить по тяжести в ногах, гудению, покалыванию или онемению. Тревожными симптомами также являются жжение, отеки и безобидные на первый взгляд следы от резинки носков.

Врач Александр Перетечиков ранее рассказал, что малоподвижным людям необходимо носить компрессионные чулки, так как они снижают риск образования тромбов в сосудах. По его словам, такое белье также способствует профилактике патологического расширения вен, то есть варикоза. Специалист подчеркнул, что малоподвижность приводит к снижению скорости кровотока в организме, а также к повышению вязкости крови.