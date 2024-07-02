Хирург предупредила об опасности позы «нога на ногу» Врач Абрамова: поза «нога на ногу» может привести к проблемам с осанкой

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Поза «нога на ногу» хоть и является удобной для многих, но может привести к проблемам с осанкой, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сосудистый хирург Светлана Абрамова. По словам врача, из-за долгого скрещивания конечностей также ухудшается кровообращение.

Даже непродолжительное сидение в такой позе увеличивает риск образования тромбов. «Нога на ногу» негативно сказывается на функции эндотелия сосудов ног, из-за чего может снизиться их эластичность, — уточнила Абрамова.

Она обратила внимание на то, что скрещивание ног смещает центр тяжести тела и ведет к сколиозу и патологическим изменениям в позвоночнике. Это провоцирует появление болей в пояснице и верхних отделах спины, воспаления бедренных сухожилий.

Абрамова уточнила, что мужчины, предпочитающие эту позу, сталкиваются с проблемами с фертильностью, а беременные женщины могут навредить ребенку, так как происходит сдавливание вен и нарушение оттока крови. Однако люди с разной длиной конечностей могут получить пользу от закидывания ног одна на другую, так как это помогает компенсировать тазовый перекос, заключила врач.

Невролог Анна Ботина ранее заметила, что онемение рук и ног может быть одним из симптомов инсульта. Она также допустила, что проблемы с конечностями способны предупреждать о проблемах с позвоночником.