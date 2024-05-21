Хирург перечислил причины боли в правом боку Хирург Руднев: боль в правом боку может говорить о мочекаменной болезни

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Боль в правом боку может не всегда говорить об остром аппендиците, а может быть проявлением другого диагноза, например, мочекаменной болезни, заявил в беседе с «Газетой.Ru» хирург Александр Руднев. Он напомнил, что пациенту при появлении таких симптомов стоит обратиться к врачу за помощью.

Камень в мочеточнике — серьезная проблема, так как выход мочи из почки заблокирован, она остается там и не отходит в мочевой пузырь. Пациенту в данной ситуации требуется экстренная помощь: удаление камня из мочеточника или постановка стента для отведения мочи из почки, чтобы предотвратить ее повреждение, — уточнил Руднев.

Другими болезнями с похожей симптоматикой являются воспаления у женщин в гинекологической сфере. Так, боль в правом боку может говорить о проблемах с яичниками и маточными трубами. По словам Руднева, еще одной причиной для подобных болей может стать разрыв кисты правого яичника с развитием внутрибрюшного кровотечения. Это заболевание требует экстренной госпитализации и экстренного оперативного лечения. Кроме того, не стоит забывать и о диагнозах, связанных с кишечником.

Некоторые заболевания кишечника обладают схожей с аппендицитом симптоматикой. Например, терминальный илеит — воспаление подвздошной кишки, или энтероколиты токсической (при употреблении некачественной пищи) или инфекционной этиологии. Эти патологии могут протекать с наличием болей в нижних отделах живота справа, тошноты и рвоты, что является характерными признаками острого аппендицита, — добавил хирург.

Руднев напомнил, что многие серьезные заболевания могут протекать под видом острого аппендицита. При этом, самым опасным действием при данной ситуацией является попытка заниматься самолечением или самодиагностикой.

Профпатолог Светлана Бурнацкая ранее отметила, что боль в почках может проявляться после переохлаждения или растяжения мышц. При этом, пациент с таким диагнозом может чувствовать боль в спине.