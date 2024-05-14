Хирург Бокерия перечислил лучшие способы оздоровления Хирург Бокерия: ходьба является одним из лучших способов оздоровления

Одним из лучших способов оздоровления является ходьба, рассказал в беседе с «Москвой 24» сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия. По его словам, также для поддержания здоровья полезен бег и отказ от алкоголя.

Это самый здоровый вид, самый такой невероятный, выделяющийся метод оздоровления — это достоверно известно. Во-первых, это доступно. Во-вторых, если на первых порах будет какая-то одышка, можно ограничиться этим (пройденным. — NEWS.ru) пространством. Ходьба — это надежно во всех отношениях, — объяснил медик.

Хирург отметил, что также полезен бег, однако он не рекомендуется пожилым людям, поскольку у них есть определенные отложения в разных сосудах. Также следует наладить режим питания и отказаться от алкоголя. Чтобы измениться в лучшую сторону, нужно перестать делать то, что противоестественно организму, заключил Бокерия.

Ранее Лео Бокерия заявил, что для сохранения здоровья человек должен быть осознанным, соблюдать профилактические рекомендации, избегать контактов с вирусами, не переедать и не перепивать. Врач отметил, что каждый на 100% способен сохранить свое здоровье. Он добавил, что при попадании в нездоровую атмосферу, где находятся больные, следует воспользоваться маской и покинуть место, чтобы не заболеть.