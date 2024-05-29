Химик призвал не использовать старый солнцезащитный крем Химик Дорохов: просроченный солнцезащитный крем опасен для кожи

Использование просроченных солнцезащитных кремов опасно для кожи, так как они способны вызывать фотодерматоз и аллергические реакции, заявил в беседе с LIFE.ru доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, в препарате могут произойти необратимые и вредные изменения.

Если же сроки вышли, то лучше приобрести новое средство. Экономия в этом вопросе может привести к неприятным последствиям для кожи. Так, ученые Университета Сорбонна выяснили, что октокрилен (популярный ингредиент солнцезащитной косметики, поглощающий UVB- и UVA-лучи) естественным образом разлагается до канцерогенного бензофенона, — уточнил Дорохов.

Онколог Евгений Черемушкин ранее напомнил, что аллергикам не стоит долго находиться на солнце. Он напомнил, что люди со светлой или проблемной кожей также не должны забывать об использовании SPF-кремов.

Физиотерапевт Ирина Климова прежде уточнила, что при солнечном ожоге важно охладить пострадавшую кожу. Она призвала не верить в пользу народных средств в виде кефира или сметаны и использовать пантенол или другие препараты, с содержанием комаллантоина или алоэ вера.