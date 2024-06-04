Головная боль уйдет навсегда: как восстановить кровообращение мозга

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Нарушение кровообращения может вызывать ухудшение памяти, снижение реакции и постоянные головные боли. С таким недугом можно справиться легко и без лекарств.

Рефлексотерапевт Игорь Орлов рассказал, что массаж ушных раковин поможет восстановить кровообращение головного мозга. Он объяснил, что уши сильно связаны с этим органом.

Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если ее массировать или сильно на нее нажать, можно улучшить зрение, — объяснил эксперт.

Также улучшить кровообращение поможет массаж головы, воротниковой зоны и шеи. Однако его нужно делать аккуратно. Орлов добавил, что эффективность показывают и массирование кистей и пальцев рук, передает радио Sputnik.

Ранее профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Сеченовского университета Гюзяль Табеева рассказала, что основными критериями выбора препарата от головной боли являются эффективность и переносимость. По ее словам, медикаменты должны купировать головную боль и другие сопровождающие симптомы через два часа от начала приступа.