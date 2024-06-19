Глисты вылетят со свистом: одна горстка убьет всех паразитов

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Всем известно о существовании паразитов, которые поражают организм человека. Однако не все знают, что в борьбе с ними необязательно прибегать к лекарствам, а можно использовать народные средства.

Доктор Владимир Диденко назвал продукт, который нужно ввести в ежедневный рацион. Он даст невероятный эффект. Речь пойдет о семечках тыквы.

Дело, в том, что в тыквенном семени содержится вещество кукурбитин, которое вызывает парализацию мышечной ткани гельминтов, — рассказал специалист.

Для должного эффекта каждый день нужно съедать 30–35 граммов тыквенных семечек. Перед употреблением необходимо проконсультироваться со специалистами.

Ранее врач-кардиолог Дарина Курбанова рассказала, что минимальное потребление воды в сутки в объеме 1,5 литра позволит уменьшить риск возникновения тромбов, которые появляются при образовании на внутренней стенке сосудов сгустков крови. Она также посоветовала помнить о физической активности, но обсудить тренировки со специалистом.

Исследователь Мэтью Поммеренинг из США до этого провел исследование и установил, что употребление энергетиков способно вызвать целый ряд сердечно-сосудистых осложнений от аритмии до внезапной остановки сердца. Кроме того, у любителей таких напитков было обнаружено сильное увеличение в крови количества слипшихся тромбоцитов.