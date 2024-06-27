Гипертоников предупредили об ошибках при лечении давления Терапевт Баркулова: отказ от лекарств от гипертонии может привести к инсульту

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Отказ от применения лекарств от гипертонии при нормализации давления может привести к повреждению внутренних органов, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Анна Баркулова. Она также добавила, что это может вызвать инсульт или инфаркт.

Многие пациенты считают, что при хорошем самочувствии не нужно принимать лекарства от гипертонии. <...> Стабильное повышение артериального давления может привести к поражению внутренних органов, инсульту или инфаркту, — предупредила врач.

Баркулова обратила внимание на то, что не стоит бояться побочных эффектов от лекарств. Она напомнила, что не всегда врачам удается подобрать походящие препараты для пациента с первого раза. Терапевт также порекомендовала уменьшить употребление натрия для снижения уровня давления. Она также призвала отказаться от вредных привычек и начать заниматься спортом, например йогой или плаванием.

Врач-кардиолог Дарина Курбанова ранее призвала помнить о минимальном уровне употребления воды в объеме 1,5 литра, так как это позволяет уменьшить риск возникновения тромбов. Она также посоветовала не забывать о приеме лекарств и не находиться долго под палящим солнцем.