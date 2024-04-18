Гипертоникам перечислили продукты, которые нужно включить в рацион Диетолог Денисова посоветовала гипертоникам есть картофель и болгарский перец

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Гипертоникам следует включить в рацион картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу, посоветовала врач-диетолог Наталья Денисова. В разговоре с aif.ru специалист отметила, что вареный картофель помогает снизить давление благодаря содержащемуся в нем калию. Кроме того, данный продукт уменьшит риски сердечно-сосудистых заболеваний. Две-три картофелины в день обеспечат больше половины суточной потребности в калии.

Как отметила диетолог, болгарский перец также содержит калий. Овощ поможет в регуляции водно-солевого обмена и поддержит нормальную работу мышц. Продукт также включает в себя большое количество витамина С и витамин Р. Петрушка тем временем уменьшит давление и отеки. По сравнению с другими видами зелени она является лидером по содержанию витамина С, который положительно влияет на сосуды.

Пользу свеклы для гипертоников открыли только в 2008 году. Согласно исследованиям, сок свеклы помогает снизить давление и сделать сосуды более эластичными. Диетолог подчеркнула, что это позволяет затормозить дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза.

Врач Андрей Тяжельников ранее рассказал, что людям с низким артериальным давлением лучше не отказываться от утреннего кофе во время «барической пилы». Тем же, кто склонен к повышенному давлению, наоборот, следует воздержаться от крепкого чая и кофе.