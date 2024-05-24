Гипертоникам дали совет, как перенести жару Кардиолог Ашихмин посоветовал гипертоникам подобрать лекарства во время жары

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Гипертоникам перед наступлением летней жары стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать схему лечения для снижения давления, заявил в беседе с «Газетой.Ru» терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин. По его словам, из-за расширения сосудов лекарства могут действовать сильнее, чем обычно.

Перед жарой следует посетить терапевта и пройти стандартный чекап для выявления факторов риска обезвоживания и теплового удара. При наличии повышенного давления особенно важно подобрать схему для его контроля, подходящую в жаркую погоду. В связи с расширением сосудов в жару препараты для снижения давления могут действовать сильнее, но самостоятельно менять схему терапии нельзя, так как отмена ряда средств может привести к развитию гипертонического криза, — уточнил Ашихмин.

Кардиолог отметил, что гипертоникам также стоит изучить информацию о тепловом ударе, чтобы подготовить тело к жаре. Пациенты с таким диагнозом могут принимать контрастный душ и выстроить расписание так, чтобы не находится на солнце в самый пик его действия. Защитой от жары может стать качественный кондиционер, который способен поддерживать в помещении комфортную температуру в диапазоне 23-25 градусов, перечислил Ашихмин.

Еще одним полезным советом станет использование кремов SPF 50 +. Они позволят не только замедлить старение кожи, но и предотвратить появление меланомы.

Диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала гипертоникам избегать употребления черного чая, так как напиток способствует обезвоживанию, а также мешает процессу усвоения питательных веществ. Она предложила заменить черный чай зеленым, который легче переносится организмом.