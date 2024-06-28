Гинеколог назвала последствия сокращения срока для аборта Гинеколог Мальцева: сокращение срока для аборта будет опасно для женщин

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Инициатива о сокращении срока для аборта по желанию до девяти недель будет опасной для женщин, рассказала «360» врач-гинеколог, сексолог Тамара Мальцева. По ее словам, многие женщины узнают о своем положении позже этого срока.

Очень часто женщина узнает о своей беременности в восемь, девять, 10 недель. И у нее просто может не быть возможности принять это решение. Нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки, — объяснила врач.

Гинеколог отметила, что женщины могут обойтись медикаментозными средствами до девяти недель, однако запрет аборта после этого срока приведет к тому, что они станут использовать более опасные средства. Если срок сократят, женщины могут просто не успеть принять нужное решение.

Этой инициативой хотят решить демографические проблемы, а к женскому здоровью это почти никак не относится, добавила Мальцева.

Если это запретят официально, то это будет, наоборот, более опасно для женщин, — подытожила гинеколог.

Ранее профильный комитет Госдумы порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока для аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. Министерству также предложили подготовить изменения в законодательство, согласно которым социальным показанием для аборта станет наступившая в результате изнасилования беременность.