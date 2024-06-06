Гинцбург напомнил о важности вакцинации от COVID-19 после пандемии Академик Гинцбург: россиянам необходим новый вариант вакцины от COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас от COVID-19 умирают от 50 до 70 россиян в неделю, и необходимо обратить внимание на процесс вакцинации в стране, заявил в беседе с «Газетой.Ru» в кулуарах Петербургского международного экономического форума академик Российской академии наук Александр Гинцбург. Он отметил, что озабоченность о заболеваемости гриппом существует, в то время как информация о летальных исходах среди пациентов с COVID-19 игнорируется.

Если умножить это число (50-70 человек - NEWS.ru) на четыре, а четыре умножить потом на 12, то получается, что от COVID-19 умирает в 3,5 раза больше, чем от гриппа, — уточнил Гинцбург.

Академик предложил обратить внимание на создание актуальных прививок от заболевания. Он напомнил, что в США и Европе на текущий момент используют четвертый вариант вакцины.

Политолог Сергей Марков ранее допустил возможность того, что число погибших от COVID-19 могло бы меньше, чем было зафиксировано. По его словам, показатель смертности был столь высок из-за отсутствия мирового лидера. Марков добавил, что сейчас власти США и Евросоюз ведут себя как бандиты, а представители России и Китая не могут взять все в свои руки и решить проблему.