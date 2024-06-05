Гастроэнтеролог развеяла главный миф о спортивном питании Врач Тимощенко: спортивное питание не является анаболиками

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Спортивное питание не является анаболическими стероидами, как это принято считать, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Медик объяснила, что употребление данного продукта, особенно атлетами, допустимо при необходимости дополнить или скорректировать рацион.

Спортивное питание, вопреки всеобщему мнению, не содержит гормональных компонентов и не является анаболическими стероидами. Спортивное питание представляет собой добавку к пище для обогащения рациона спортсменов на фоне интенсивных нагрузок, — заявила Тимощенко.

По ее словам, спортивное питание не рекомендуется употреблять без консультации с врачом людям с заболеваниями ЖКТ. Как отметила врач, спортсмены зачастую употребляют спортивное питание в виде протеиновых батончиков и коктейлей.

Многие атлеты используют спортпит в виде протеиновых батончиков, коктейлей, снеков. В их составе те же белки молока/сои/яиц, но в больших количествах и в виде уже частично расщепленных соединений. Этот вариант получения белка возможен, но часто может нести за собой некоторые гастроэнтерологические симптомы, связанные с недостатком ферментативной системы кишечника, сопровождающиеся вздутием, — подытожила Тимощенко.

Диетолог-эндокринолог Оксана Михалева ранее рассказала, что употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, неправильное питание способно сократить срок жизни.