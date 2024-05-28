Гастроэнтеролог раскрыла опасность протеиновых батончиков Гастроэнтеролог Сухорукова: протеиновые батончики могут привести к диабету

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Протеиновые батончики опасны тем, что из-за высокого содержания подсластителя могут привести к сахарному диабету, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. По ее словам, также такие батончики могут стать причиной избыточной массы тела.

При бесконтрольном употреблении они могут повлиять на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов (атеросклероза), — объяснила медик.

Врач отметила, что протеиновые батончики считаются спортивным питанием, а не полноценным приемом пищи. Кроме того, не рекомендуется есть больше двух батончиков в день, поскольку в продукте содержится высокий процент белка, для переработки которого организму требуются дополнительные ресурсы, подытожила Сухорукова.

Ранее нутрициолог Кристина Виноградова предупредила, что энергетические батончики, которые некоторые россияне предпочитают употреблять часто из-за их якобы полезных свойств, на самом деле могут нанести вред организму. Она уточнила, что в них содержится большое количество сахара, который может быть замаскирован под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель, причем не всегда хорошего качества.